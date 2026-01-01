Cervellin ha rivilitalizzato il Bergamo 1991 | Ma voglio più aggressività e cattiveria

Marcello Cervellin ha preso il comando del Bergamo 1991, sostituendo Carlo Parisi, con l’obiettivo di rafforzare l’approccio della squadra. In tre partite, ha contribuito a rivitalizzare le rossoblù, portandole a ottenere quattro punti in campionato e a competere contro le grandi del torneo. La sua strategia mira a sviluppare maggiore aggressività e determinazione nelle prestazioni della squadra.

