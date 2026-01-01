Cervellin ha rivilitalizzato il Bergamo 1991 | Ma voglio più aggressività e cattiveria
Marcello Cervellin ha preso il comando del Bergamo 1991, sostituendo Carlo Parisi, con l’obiettivo di rafforzare l’approccio della squadra. In tre partite, ha contribuito a rivitalizzare le rossoblù, portandole a ottenere quattro punti in campionato e a competere contro le grandi del torneo. La sua strategia mira a sviluppare maggiore aggressività e determinazione nelle prestazioni della squadra.
VOLLEY A1 FEMMINILE Marcello Cervellin ha sostituito Carlo Parisi sulla panchina del Bergamo 1991 e in tre partite ha rivitalizzato le rossoblù che hanno conquistato 4 punti in campionato e lottato contro Conegliano in Coppa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
