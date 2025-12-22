Volley Bergamo 1991 Cervellin nuova guida tecnica

PALLAVOLO. C’è la conferma: Marcello Cervellin è il nuovo tecnico della squadra di pallavolo di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Le strade di Carlo Parisi e Volley Bergamo 1991 si separano.

