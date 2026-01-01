Capodanno Stai l' energia di Radio 105 e Rocco Hunt conquista la piazza di Reggio

Il Capodanno a Reggio è stato accompagnato dall’energia di Radio 105 e Rocco Hunt, che hanno animato la piazza di piazza Indipendenza. L’evento, durato fino alle prime ore del 2026, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e turisti nonostante la pioggia. Una serata di musica e condivisione per salutare l’arrivo del nuovo anno in modo semplice e partecipato.

Un lungo spettacolo che, dalle 23 di ieri fino alla tarda notte dell'ingresso nel 2026, ha sfidato la pioggia tenendo sotto il palco di piazza Indipendenza tantissimi cittadini e turisti. Soddisfacente il bilancio dello spettacolo del Capodanno Stai, promosso da Città Metropolitana e Comune di.

