Hood Witch – Roqya | il film è tratto da una storia vera?
Uscito in Francia nel 2023, Hood Witch – Roqya è un film d’azione e dramma diretto da Saïd Belktibia con protagonista Golshifteh Farahani, affiancata da Amine Zariouhi e Jérémy Ferrari. La pellicola, della durata di 95 minuti, racconta una vicenda ambientata nella periferia parigina contemporanea, dove il desiderio di riscatto e le credenze spirituali si intrecciano in modo inedito. Ma la storia di Hood Witch è realmente accaduta o è frutto della fantasia del suo autore? Un racconto di finzione radicato nella realtà sociale. Hood Witch – Roqya non è basato su una storia vera, ma trae ispirazione da un contesto autentico e riconoscibile: quello delle comunità immigrate francesi e del crescente interesse per la roqya, una pratica di guarigione spirituale di origine islamica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La protagonista di Hood Witch Roqya è una donna franco-iraniana che contrabbanda animali esotici e viene additata come strega in seguito a una tragedia. Su Rai4 e RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
Hood Witch Roqya film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4 - Hood Witch Roqya film, thriller con Golshifteh Farahani in onda su Rai 4: superstizione, accuse di stregoneria e resistenza nella banlieue. Come scrive maridacaterini.it
Hood Witch Roqya, recensione: una moderna caccia alle streghe - iraniana che contrabbanda animali esotici e viene additata come strega in seguito a una tragedia. Riporta msn.com
New US Trailer for 'Hood Witch' Thriller Starring Golshifteh Farahani - " Dark Sky Films has revealed a new US trailer for a French thriller film officially titled Hood Witch in English for this US release. Si legge su firstshowing.net