Capodanno di sangue violenta rissa finisce a coltellate | quattro giovani in ospedale uno con un' arteria recisa

Nella notte di Capodanno, una violenta rissa nel porto di San Benedetto del Tronto ha coinvolto quattro giovani, alcuni dei quali sono stati feriti con coltellate. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario intorno alle 3:30 del primo gennaio 2026. Uno dei feriti è stato colpito in modo grave, con un’arteria recisa. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Una rissa è finita a coltellate e con quattro feriti. La polizia è intervenuta nella zona del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) intorno alle 3:30 del 1° gennaio 2026. Tra i coinvolti ci sono quattro giovani: un italiano e tre albanesi.La segnalazioneL'allerta è scattata intorno.

