Capodanno 2026 Meloni | Auguri Italia io ce la metterò tutta!

In occasione del Capodanno 2026, Giorgia Meloni invita l’Italia a guardare al nuovo anno con speranza e determinazione. Augura serenità, coraggio e successi condivisi, sottolineando l'impegno a lavorare insieme per costruire un futuro migliore. Un messaggio di fiducia e unità, volto a rafforzare il senso di comunità e di progresso nel percorso collettivo del Paese.

Meloni: "Che il 2026 sia un anno di serenita', di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora piu' grande. Io, come sempre, ce la mettero' tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia". L'articolo proviene da Firenze Post.

Mentre noi aspettiamo la mezzanotte per stappare lo spumante per #Capodanno, #Meloni, #Salvini e #Tajani hanno già festeggiato per le porcate rifilate agli italiani con la #manovra e per essere riusciti a farla digerire ai creduloni che ancora li sostengono. # x.com

