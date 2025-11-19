Galliani sicuro su Gattuso | Italia ai Mondiali? Io penso ce la farà

L’Italia ancora non ha ottenuto l’accesso ai Mondiali del 2026 ma nulla è ancora perduto: secondo Galliani ci sono ancora margini per farcela, di seguito le sue parole. Adriano Galliani ha passato una vita nel calcio e sta continuando ancora, in questo mondo, a dare il suo contributo. Intervenuto al premio Italo Galbiati’, ha allora detto la sua sul momento della Nazionale Italiana e sul CT azzurro. Galliani crede in Gattuso e nell’Italia: i Mondiali sono ancora un obiettivo raggiungibile. Adriano Galliani, ospite al premio dedicato a Italo Galbiati, ha dichiarato: “ Gattuso ci porterà ai Mondiali? Io credo di si perché Rino è determinato, è forte. 🔗 Leggi su Sportface.it

