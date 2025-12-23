Milan Füllkrug va di corsa | oggi visite e firma poi in campo già a Cagliari Il punto
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, si unirà al Milan con visite mediche e firma oggi a Milano. Dopo il trasferimento dal West Ham, sarà ufficialmente tesserato a partire dal 2 gennaio 2026, data di riapertura delle liste. Il calciatore potrebbe già essere disponibile per la partita di Cagliari, segnando un nuovo passo nel mercato invernale della squadra.
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, arriva al Milan dal West Ham per la sessione invernale di calciomercato: sarà tesserato alla riapertura delle liste, il prossimo 2 gennaio 2026. Ecco il suo programma odierno e i dettagli dell'affare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
