Biasin si pronuncia su Spalletti, sottolineando come il suo arrivo abbia apportato alla Juventus una maggiore costanza nelle prestazioni, indipendentemente dalla qualità del gioco espresso. Secondo il giornalista, i numeri evidenziano un miglioramento significativo, confermando l’importanza del tecnico nel percorso della squadra verso gli obiettivi stagionali. Un’analisi che mette in luce il valore strategico di Spalletti nel contesto bianconero.

Biasin parla così di Spalletti: numeri alla mano, il tecnico ha ridato alla Juventus quella costanza necessaria per gli obiettivi. La sua analisi. Nel perenne e acceso dibattito calcistico italiano, spesso polarizzato tra i puristi dell’estetica del bel gioco e i pragmatici sostenitori del risultato a ogni costo, la nuova Juve di Spalletti sta iniziando a fornire risposte concrete sul campo, zittendo gradualmente gli scettici della prima ora. Il lavoro certosino svolto dal tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera sta finalmente dando i suoi frutti più maturi, evidenziando una crescita esponenziale non tanto nella spettacolarità, quanto nella sostanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Biasin sicuro su Spalletti: «Al netto del fatto che giochi bene o male, il suo arrivo ha giovato alla Juve soprattutto per un aspetto»

