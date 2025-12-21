Capello applaude la Juve | Squadra in salute determinata e che gioca veramente bene Mi ha sorpreso soprattutto per un aspetto
Capello loda la reazione e la fantasia della squadra di casa ma sottolinea la superiorità tattica della Roma nella prima frazione di gioco. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex tecnico Fabio Capello ha offerto una disamina lucida e molto approfondita del big match andato in scena all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. La sua analisi tecnica si è soffermata sui cambiamenti tattici e sul nuovo atteggiamento mentale mostrato dai bianconeri, evidenziando una crescita netta rispetto al passato recente, pur non nascondendo alcune perplessità sulla gestione della gara da parte della panchina avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
