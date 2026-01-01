In questo periodo, per prendersi cura dei capelli, il metodo più pratico è l’uso dello shampoo secco. Questa soluzione permette di rinfrescare la chioma senza ricorrere al phon, riducendo l’uso di strumenti termici e rispettando la salute dei capelli. Un’alternativa semplice ed efficace che si adatta alle esigenze di chi desidera mantenere un aspetto curato con praticità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un momento preciso in cui lo shampoo secco smette di essere un prodotto curioso e diventa una necessità. Succede d’inverno quando uscire con i capelli bagnati non è più romantico, ma una red flag per la cervicale. Succede quando il phon diventa obbligatorio e il tempo per usarlo magicamente scompare. Succede quando cappelli, caschi e sciarpe iniziano a fare il loro lavoro sporco. Ed è lì che capiamo una grande verità, lo shampoo secco non è un vezzo ma una strategia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Basta phon, i capelli in questo periodo si lavano con lo shampoo secco

