Elimina l’effetto unto in 1 minuto | i migliori shampoo a secco per capelli grassi

Tra un meeting di lavoro e un aperitivo con le amiche, il tempo per una piega perfetta sembra non bastare mai. E per chi ha i capelli che tendono a ungersi facilmente, la sfida si fa ancora più ardua. Ma niente panico: la soluzione per avere una chioma sempre in ordine, come appena lavata, esiste ed è a portata di mano. Lo shampoo a secco, da semplice prodotto di emergenza, si è trasformato in un vero e proprio must-have nel beauty case di ogni donna. Che cos’è lo shampoo secco?. Lo shampoo a secco è un prodotto cosmetico “salva-look” che permette di rinfrescare la chioma senza utilizzare l’acqua, assorbendo il sebo in eccesso e donando volume istantaneo. 🔗 Leggi su Dilei.it

