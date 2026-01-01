ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025 | L’ANNO CHE VERRÀ CAPODANNO IN MUSICA MATTARELLA A RETI UNIFICATE

Gli ascolti TV del 31 dicembre 2025 mostrano le preferenze del pubblico in occasione delle festeggiamenti di fine anno, con appuntamenti su Rai1 e Canale 5. La serata si apre con il discorso di Sergio Mattarella, seguito dagli eventi di Capodanno, tra musica e intrattenimento. Un quadro che riflette le scelte televisive degli italiani in un giorno di conclusione e nuovi inizi.

ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025 • MERCOLEDÌ •. Gli ascolti tv di mercoledì 31 dicembre 2025 con i veglio di Rai1 e Canale 5, ma prima il discordo di Sergio Mattarella. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona Special – x Tg1 – x Papà per Amore – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Messaggio del Presidente Mattarella – x Pres. L’Anno Che Verrà – x L’Anno Che Verrà – x L’Anno Che Verrà – x L’Anno Che Verrà – x + x ——————– 2024 – 5383 36. 🔗 Leggi su Bubinoblog

