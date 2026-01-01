Ecco gli ascolti tv di mercoledì 31 dicembre 2025, con i dati di auditel e share dei programmi trasmessi. Tra le principali proposte, su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv mercoledì 31 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 31 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda L’anno che verrà. Su Rai 2 Lilli e il vagabondo. Su Rai 3 The Palace. Su Rete 4 Capodanno a New York. Su Canale 5 Capodanno in musica. Su Italia 1 ET l’extraterrestre. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 31 d icembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 31 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 31 dicembre: L’anno che verrà, Capodanno in musica, ET

Leggi anche: Capodanno su Rai1, ‘L’Anno che verrà’ stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti

Leggi anche: Programmi TV mercoledì 31 dicembre 2025: show e film di Capodanno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 31 dicembre 2025.

Pagelle ascolti 31 ottobre: vince Tale e Quale Show, Tradimento in crescita - Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 31 ottobre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi di ... ilmessaggero.it

Ascolti tv venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e Tradimento, vicini Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto agli ascolti tv di venerdì 31 ottobre tra Tale e Quale Show su Rai 1 e la serie tv Tradimento su Canale 5. fanpage.it

Ascolti TV | Mercoledì 24 Dicembre 2025. Il Volo al 17%, la Santa Messa 16%, va forte Una poltrona per due (15.4%). De Martino 23.7% vs Scotti 24.6% Tutti i dati - facebook.com facebook