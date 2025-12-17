Dimagrire con le punture spopola anche a Catania il farmaco perdipeso | i rischi e i benefici
A Catania, il metodo di dimagrimento con le punture sta guadagnando popolarità grazie a farmaci come semaglutide e tirzepatide. Questi trattamenti, antagonisti del recettore del GLP-1, favoriscono la perdita di peso stimolando la sazietà e migliorando il controllo glicemico. Tuttavia, è importante conoscere i rischi e i benefici associati a queste terapie innovative.
Si chiamano semaglutide e tirzepatide. Sono farmaci antagonisti del recettore del Glp-1, ormone intestinale che regola la glicemia stimolando l’insulina e aumentando la sensazione di sazietà. Sono utilizzati come antidiabetici, ma utili anche per la terapia antiobesità. In quest'ultimo caso sono. Cataniatoday.it
Ma le famose punture per dimagrire come funzionano Una volta iniettato, il principio attivo va ad agire imitando alcuni ormoni intestinali (GLP-1 e GIP) già prodotti dal nostro corpo e ciò genera: aumento del senso di sazietà in quanto rallentano lo svuot - facebook.com facebook
