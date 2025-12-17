Dimagrire con le punture spopola anche a Catania il farmaco perdipeso | i rischi e i benefici

A Catania, il metodo di dimagrimento con le punture sta guadagnando popolarità grazie a farmaci come semaglutide e tirzepatide. Questi trattamenti, antagonisti del recettore del GLP-1, favoriscono la perdita di peso stimolando la sazietà e migliorando il controllo glicemico. Tuttavia, è importante conoscere i rischi e i benefici associati a queste terapie innovative.

Si chiamano semaglutide e tirzepatide. Sono farmaci antagonisti del recettore del Glp-1, ormone intestinale che regola la glicemia stimolando l’insulina e aumentando la sensazione di sazietà. Sono utilizzati come antidiabetici, ma utili anche per la terapia antiobesità. In quest'ultimo caso sono. Cataniatoday.it

