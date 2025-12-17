Dimagrire con le punture spopola anche a Catania il farmaco perdipeso | i rischi e i benefici

A Catania, il metodo di dimagrimento con le punture sta guadagnando popolarità grazie a farmaci come semaglutide e tirzepatide. Questi trattamenti, antagonisti del recettore del GLP-1, favoriscono la perdita di peso stimolando la sazietà e migliorando il controllo glicemico. Tuttavia, è importante conoscere i rischi e i benefici associati a queste terapie innovative.

Boom delle punture per dimagrire: "Si spendono fino a 300 euro al mese". Ecco chi ne fa richiesta - Tantissime persone, anche nel Maceratese, ricorrono alle punture "dimagranti". ilrestodelcarlino.it

Ma le famose punture per dimagrire come funzionano Una volta iniettato, il principio attivo va ad agire imitando alcuni ormoni intestinali (GLP-1 e GIP) già prodotti dal nostro corpo e ciò genera: aumento del senso di sazietà in quanto rallentano lo svuot - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.