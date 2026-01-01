Allarme iPhone se hai questi modelli gettali subito | la tua sicurezza è a rischio

Apple ha annunciato l'inserimento di cinque modelli di iPhone nella lista dei dispositivi obsoleti, raccomandando di cessarne l’uso immediato. Questi modelli, molto diffusi tra gli utenti, presentano vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei dati e delle informazioni personali. È importante verificare il proprio dispositivo e considerare le opzioni di aggiornamento o sostituzione per garantire la tutela della privacy e la corretta funzionalità.

Apple ha ufficialmente inserito nella lista dei dispositivi obsoleti altri cinque modelli molto amati dagli utenti. Questa decisione rappresenta un importante segnale per tutti i possessori di questi dispositivi: la sicurezza e la possibilità di riparazione sono ormai compromesse, rendendo consigliabile un aggiornamento tempestivo. Nel corso dei suoi 49 anni di attività, Apple ha consolidato una prassi ben definita riguardo alla gestione dei prodotti più datati. I dispositivi vengono classificati in due fasi chiave prima di essere definitivamente ritirati dal supporto: “vintage” e “obsoleto”. Un dispositivo entra nella categoria vintage quando la società ha cessato di distribuirlo per la vendita da più di cinque anni, ma da meno di sette anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

