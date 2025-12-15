Allarme power bank pericoloso se hai questo modello gettalo subito | ritirato per rischio incendio

Un richiamo urgente riguarda oltre 200.000 power bank INIU venduti su Amazon in Italia e altri Paesi, a causa di un rischio di incendio. Se possiedi uno di questi modelli, è fondamentale agire immediatamente per garantire la sicurezza. Ecco tutto ciò che devi sapere sul richiamo e sui modelli coinvolti.

INIU richiama oltre 200.000 power bank per rischio incendio: occhio ai modelli venduti su Amazon anche in Italia. Il produttore cinese INIU ha avviato un richiamo volontario negli Stati Uniti per il power bank BI-B41 da 10.000 mAh, dopo aver ricevuto segnalazioni di surriscaldamento e incendi. Il provvedimento riguarda oltre 210.000 unità vendute su Amazon.com tra agosto 2021 e aprile 2022, e si riferisce a modelli con numero di serie specifico, distribuiti principalmente nel mercato americano. Tuttavia, lo stesso caricatore portatile è ancora acquistabile anche su Amazon Italia, motivo per cui è importante conoscere quali lotti sono coinvolti e come identificarli. Game-experience.it

