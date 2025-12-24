Quando ricomincia il tennis? Primi tornei ed esibizioni del 2026 | attesa per la United Cup

La stagione tennistica del 2026 prenderà il via il 2 gennaio con la United Cup, che si svolgerà tra Perth e Sydney in Australia. Questo torneo rappresenta l’inizio ufficiale dei circuiti principali per l’anno in corso, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di competizioni e appuntamenti internazionali nel mondo del tennis.

Nell’anno solare 2026 la stagione ufficiale dei circuiti maggiori si aprirà già venerdì 2 gennaio, quando inizierà la United Cup, in programma tra Perth e Sydney, in Australia. A seguire scatterà anche il combined di Brisbane (WTA 500 ed ATP 250), che partirà domenica 4 per il torneo femminile e lunedì 5 per quello maschile. Calendario settimanale classico con inizio lunedì 5, invece, per gli altri due tornei previsti nella prima settimana intera del nuovo anno, ovvero il WTA 250 di Auckland (Nuova Zelanda) e l’ ATP 250 di Hong Kong (Hong Kong Cina). Tutti i tornei citati si concluderanno come al solito di domenica, l’11 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

