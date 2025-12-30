Brentford-Tottenham giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte a Capodanno

Analisi e approfondimenti su Brentford-Tottenham, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri formazioni ufficiali, quote, pronostici e le possibili dinamiche del match, che si preannuncia equilibrato con almeno un gol per parte. Ricordiamo che le due squadre si sono già affrontate questa stagione, con Thomas Frank che ha vinto alla sua prima sfida contro il Brentford, ora sulla panchina degli Spurs.

Brentford e Tottenham si sono incontrati meno di un mese fa a campi invertiti, quando Thomas Frank, da questa stagione sulla panchina degli Spurs, ha affrontato per la prima volta la sua ex squadra vincendo per 2-0. Le Bees cercheranno una pronta rivincita anche perché quella appena citata è stata anche la quarta sconfitta di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Brentford-Tottenham: due certezze - Tottenham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: tv, formazioni, pronostico.

