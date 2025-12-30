Brentford-Tottenham giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Capodanno

Analisi e pronostici di Brentford-Tottenham, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 21:00. Le formazioni, le quote e le previsioni sono aggiornate in vista di questa sfida di Premier League, con un’attenzione particolare alla probabilità di almeno un gol per parte. Dopo l’ultimo confronto, vinto dagli Spurs per 2-0 con Thomas Frank sulla panchina avversaria, si prevede un match equilibrato e aperto.

Brentford e Tottenham si sono incontrati meno di un mese fa a campi invertiti, quando Thomas Frank, da questa stagione sulla panchina degli Spurs, ha affrontato per la prima volta la sua ex squadra vincendo per 2-0. Le Bees cercheranno una pronta rivincita anche perché quella appena citata è stata anche la quarta sconfitta di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brentford-Tottenham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Capodanno Leggi anche: Brentford-Tottenham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Brentford-Tottenham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Brentford-Tottenham giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Brentford-Tottenham giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Liverpool-Leeds giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici. Demain J17 #PremierLeague 13:30 | Newcastle vs. Chelsea 16:00 | Wolves vs. Brentford 16:00 | Man City vs. West Ham 16:00 | Brighton vs. Sunderland 16:00 | Bournemouth vs. Burnley 18:30 | Tottenham vs. Liverpool 21:00 | Leeds vs. Crystal Palace 21:00 | - facebook.com facebook Dopo 2 sconfitte di fila contro Nottingham Forest e Liverpool, il Tottenham di Thomas Frank ritrova il successo vincendo in casa del Crystal Palace: decisivo il colpo di testa in mischia del classe 2006 Archie Gray, schierato titolare a centrocampo al fianco di Ro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.