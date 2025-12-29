In questa puntata di Un posto al sole, Rossella si trova ad affrontare le sue preoccupazioni riguardo alla relazione con Nunzio, mentre si preoccupa anche per il futuro lavorativo del suo ex, che non è stato selezionato come primario. La storyline mette in luce le tensioni emotive e le sfide personali dei protagonisti, offrendo uno sguardo sulla complessità delle loro vite e delle scelte che devono affrontare.

Rossella continua a non viversi serenamente la storia con Nunzio essendo preoccupata per le sorti lavorative del suo ex, che ovviamente non è stato scelto come primario. Mentre il suo attuale fidanzato continua ad essere fin troppo paziente e permissivo. Come lo è Clara nei confronti di Edoardo, che insiste nel trattarla malissimo, mentre la tradisce con un'altra. E lei per giunta fa di tutto per cercare di rimanere sola con lui sperando in un ritorno di passione, dato che è da tempo ormai che non hanno più neanche rapporti. Sembrano invece tornare insieme Viola ed Eugenio, con il permesso della onnipresente mamma di lei che non si toglie mai di mezzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: le preoccupazioni di Rossella e i tradimenti di Edoardo

