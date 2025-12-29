Un posto al sole | le preoccupazioni di Rossella e i tradimenti di Edoardo

Rossella continua a non viversi serenamente la storia con Nunzio essendo preoccupata per le sorti lavorative del suo ex, che ovviamente non è stato scelto come primario. Mentre il suo attuale fidanzato continua ad essere fin troppo paziente e permissivo. Come lo è Clara nei confronti di Edoardo, che insiste nel trattarla malissimo, mentre la tradisce con un'altra. E lei per giunta fa di tutto per cercare di rimanere sola con lui sperando in un ritorno di passione, dato che è da tempo ormai che non hanno più neanche rapporti. Sembrano invece tornare insieme Viola ed Eugenio, con il permesso della onnipresente mamma di lei che non si toglie mai di mezzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

