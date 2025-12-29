AGRINET4TECH La produzione di fragole nella Piana del Sele | l’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi Siamo stati all’azienda Francesco Truono di Battipaglia REEL DI INSTAGRAM

La produzione di fragole nella Piana del Sele subisce una crescita grazie all’uso di tecnologie innovative. La causa principale è la crescente richiesta di frutta fresca e di qualità, che spinge le aziende agricole a migliorare le pratiche di coltivazione. Alla tenuta “Francesco Truono” di Battipaglia, si adottano sistemi avanzati per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse. Questi interventi permettono di aumentare la resa senza compromettere la sostenibilità. È un esempio di come l’innovazione cambi il settore agricolo locale.

