Levante-Villarreal domenica 14 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Ospiti ancora vittoriosi?
Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:30 si affrontano Levante e Villarreal in una sfida valida per la Liga. I giallo-azzurri, reduci da un andamento altalenante, cercano conferme in campionato, mentre gli ospiti continuano a mostrare un rendimento altalenante tra Liga e Champions. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa partita.
Il Villarreal non è riuscito nemmeno mercoledì a trovare una gioia europea: continua questa strana tendenza a disputare due stagioni totalmente differenti tra Liga e Champions. In campionato, infatti, i valenciani stanno volando: sono la squadra più in forma del lotto e sono terzi con 35 punti ed hanno anche una partita in meno del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Pronostico Levante vs Villarreal – 14 Dicembre 2025 - Villarreal apre un pomeriggio interessante di La Liga, con il calcio d’inizio fissato per le 18:30 del 14 Dicembre 2025 allo Stadio ... news-sports.it
#LALIGAEASPORTS | Riassunto della giornata 15: una doppietta di Swedberg al Bernabéu stende il Real Madrid, ora a -4 dal Barcelona. Il Villarreal punta al secondo posto, Espanyol quinto; Levante da solo in ultima posizione. ? @StePicasso x.com
