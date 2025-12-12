Vicoli a precipizio e acrobazie | Downhill urbano da brividi in India

Le strade di Aizawl sono un labirinto di vicoli ripidi e stretti. Qui, i rider si lanciano in discese spericolate, sfidando il rischio a ogni curva. La città, nota come la “città in pendenza”, diventa arena di acrobazie e adrenalina pura, attirando appassionati di downhill da tutto il mondo.

I suoi vicoli a precipizio sono perfetti per imprese spericolate. Aizawl, nel nordest dell'India, è stata ribattezzata la città in pendenza. Qui i migliori interpreti asiatici di mountain bike si sono messi alla prova nel Tlang Ruam, che nel dialetto del posto significa discesa dalla montagna. E se gare simili sono diventate una tradizione in Cile, Colombia e Messico, per gli indiani rappresentano un evento eccezionale. L'ambiente naturale di questa regione si presta al downhill, la specialità che prevede di lanciarsi giù a rotta di collo su terreni sconnessi, meno praticata la sua versione urbana.

