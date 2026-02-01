Fabrizio Gifuni torna protagonista in un nuovo thriller metropolitano. Questa sera, alle 23.30 su Rai 4, lo attende un ruolo che mette alla prova la sua capacità di interpretare personaggi complessi. La serie si svolge tra i vicoli della città, dove si nascondono ombre e segreti. Gifuni si immerge in un intreccio urbano che svela lati nascosti e situazioni di tensione, confermando ancora una volta la sua versatilità come attore.

Stasera, alle 23.30 su Rai 4, va in onda *La Belva*, un thriller metropolitano che porta al centro della scena Fabrizio Gifuni in un ruolo che mette a dura prova il suo carisma e la sua versatilità. Il film, ambientato in una città moderna dai toni freddi e inquietanti, racconta la storia di un uomo costretto a confrontarsi con una serie di eventi violenti e imprevedibili che lo trascinano in un labirinto di segreti, tradimenti e minacce. La trama si sviluppa in tempo reale, con un ritmo serrato che non concede pause, alternando scene di azione intensa a momenti di silenzio carichi di tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabrizio Gifuni al centro di un intreccio urbano che svela ombre nascoste tra i vicoli della città.

Approfondimenti su Fabrizio Gifuni

HBO annuncia la prossima miniserie “DTF St.

Il centro di molte città italiane si prepara a cambiare volto, ma non tutti sono d’accordo sui piani in cantiere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fabrizio Gifuni

Argomenti discussi: Portobello: su Best Streaming di Febbraio scopriamo la serie italiana più attesa dell’anno; Festeggia San Valentino con Best Movie: Cime Tempestose, Pillion e i baci più belli della storia del cinema; La Belva su Rai 4: trama, cast e curiosità del film con Fabrizio Gifuni in prima serata; Enzo Tortora con lui iniziò la questione-giustizia.

Torna a Foggia il «Mònde - Festa del Cinema sui Cammini»: Fabrizio Gifuni protagonista con una retrospettivaSarà Fabrizio Gifuni, attore e regista teatrale, uno degli ospiti più attesi di Mònde - Festa del Cinema sui Cammini, che si terrà a Foggia dall’11 al 14 settembre. L’attore e regista romano, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Torna il Mònde festival a Foggia, c'è anche Fabrizio GifuniFabrizio Gifuni, attore e regista teatrale, è uno degli ospiti più attesi di 'Mònde - Festa del Cinema sui Cammini' che si terrà a Foggia dall'11 al 14 settembre. L'attore e regista romano, ... ansa.it

#PrimaVisione - Alle 21.20 "La belva" di Ludovico De Martino con Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu, Andrea Pennacchi | Un veterano delle Forze Speciali, tormentato dal passato, vede la figlia rapita e scatena tutta la sua furia per trovarla e salvarl - facebook.com facebook

In tantissimi per ascoltare Voci da Gaza, reading da La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite di Samar Yazbek. Grazie a Sonia Bergamasco, Paola Caridi, Donatella Finocchiaro, Maria Chiara Giannetta, Fabrizio Gifuni, Lucia Mascino, Gianmarco Sa x.com