Natale Village all’A1Expò la quarta edizione del villaggio di Natale più amato della Campania
Dal 5 dicembre all’A1Expò si apre la quarta edizione di Natale Village, il villaggio natalizio più frequentato della regione. L’evento, che si svolge presso il centro espositivo, porta luci, bancarelle e attività dedicate alla stagione delle feste. La manifestazione è organizzata per offrire un’esperienza natalizia a visitatori di tutte le età, con allestimenti e intrattenimenti previsti fino alla fine del mese.
Arriva la magia, arriva Natale Village: all’A1Expò dal 5 dicembre la quarta edizione del villaggio di Natale più amato della Campania. Fervono i preparativi al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta Sud), dove i fedeli elfi di Babbo Natale stanno lavorando senza sosta per accogliere la quarta edizione di Natale Village, l’evento che trasforma ogni dicembre in un mondo di luci, profumi e sorrisi. Il magico villaggio aprirà le sue porte dal 5 all’8, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 dicembre 2025, regalando a grandi e piccini un’esperienza immersiva nel cuore del Natale. L’atmosfera incantata sarà resa ancora più speciale dal fatto che Natale Village è interamente al coperto, una caratteristica che lo rende unico in Campania, ideale per vivere la magia delle feste indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.🔗 Leggi su 2anews.it
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