Natale Village all’A1Expò la quarta edizione del villaggio di Natale più amato della Campania

Dal 5 dicembre all’A1Expò si apre la quarta edizione di Natale Village, il villaggio natalizio più frequentato della regione. L’evento, che si svolge presso il centro espositivo, porta luci, bancarelle e attività dedicate alla stagione delle feste. La manifestazione è organizzata per offrire un’esperienza natalizia a visitatori di tutte le età, con allestimenti e intrattenimenti previsti fino alla fine del mese.

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