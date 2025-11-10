La Rari Nantes Salerno cede solo nel finale | il Savona passa 16-10 alla Vitale

Nella settima giornata di Serie A1, la Rari Nantes Salerno ha combattuto fino all'ultimo, cedendo nel finale contro il Savona. La partita si è conclusa con il punteggio di 16-10 a favore della squadra ospite. I giallorossi hanno mostrato determinazione per tre tempi, restando in partita contro un avversario più esperto, prima di perdere terreno negli ultimi minuti.

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Prestazione generosa dei giallorossi della Rari Nantes Salerno nella settima giornata di Serie A1: la squadra di Presciutti resta in partita per tre tempi contro un Savona più esperto. Esordio in massima serie per i giovani Tortorella e De Feo, entrambi classe 2009. La Rari Nantes Salerno ha lottato con determinazione ma ha dovuto arrendersi nel finale al Banco BPM R.N. Savona, che si è imposto per 16-10 nella settima giornata del campionato di Serie A1 maschile, disputata sabato 8 novembre alla Piscina Simone Vitale di Salerno. La squadra di Christian Presciutti ha offerto una prova coraggiosa e di grande intensità, restando pienamente in partita per oltre tre tempi contro una delle formazioni più attrezzate del torneo.🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Rari Nantes Savona-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo 16-14, Porzio: “Partita intensa e di qualità” Argomenti più discussi: A1 maschile: Bruni doma il Posillipo, scivolone del Telimar a Firenze; Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezza; Paklanuoto: CALOTTINA TRICOLORE La Florentiai A2 se la ri-prende con la Telimar 17-15; A1 maschile in acqua, la Canottieri tenta l'allungo salvezza. Rari Nantes Salerno, Kenta Araki indosserà la calottina giallorossaDal Sol Levante alla Città di San Matteo. Dopo l’esperienza maturata con l’Acquachiara, allora allenata da Mauro Occhiello, torna in Campania il giapponese Kenta Araki. Il pallanuotista nipponico ... ilmattino.it