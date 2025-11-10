CasaGrande Napoli il nuovo varietà calcistico di Maurizio Casagrande debutta su Canale 8

Da 2anews.it 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 novembre alle 21 debutta su Canale 8 “CasaGrande Napoli”, un nuovo varietà calcistico ideato e condotto da Maurizio Casagrande. Il programma combina elementi di calcio, comicità e cultura napoletana, creando un format inedito nel panorama televisivo. La trasmissione si propone di unire intrattenimento e sport in un unico spazio televisivo, offrendo contenuti che riflettono l’identità locale.

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Un debutto speciale per Maurizio Casagrande, che martedì 11 novembre alle ore 21 sarà protagonista su Canale 8 (canale 14 del digitale terrestre) con la prima puntata di “CasaGrande Napoli”, il nuovo varietà calcistico ideato insieme a Tony Florio. Alla regia Mario Albano, con la produzione firmata Canale 8, GT Channel e Wifor. Ogni puntata sarà un mix di spettacolo e sport, con ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della televisione e del calcio. Nel primo appuntamento parteciperanno Alfredo Pedullà, Christian Bosco, Annamaria Baccaro, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, l’attore Enzo Fischetti e l’imitatore Enzo Nicoló. L’accompagnamento musicale sarà curato da Peppe Iervolino con la voce di Ania Cecilia.🔗 Leggi su 2anews.it

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