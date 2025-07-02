INPS se lo dimentichi sono guai | la scadenza è stata fissata

L’INPS ha annunciato la possibilità di presentare le domande per il sussidio, con una scadenza già stabilita. Chi desidera richiedere il sostegno deve farlo entro i termini indicati, poiché il termine limite è stato fissato. La procedura è aperta e le domande possono essere inviate fin da subito. È importante rispettare la data di scadenza per evitare eventuali problemi nella richiesta.

E’ già possibile presentare la domanda all’INPS per ottenere il sussidio. La scadenza è stata fissata. Attenzione massima al tempo ancora a disposizione Poco meno di un mese fa, con un’importante comunicazione pubblicata sul proprio portale, l’INPS ha indicato requisiti e modalità per accedere a un’altra delle sue prestazione. Si tratta del cosiddetto ISCRO, acronimo. L'articolo Temporeale Quotidiano.🔗 Leggi su Temporeale.info Notizie correlate Lavori alla scuola: la nuova scadenza è fissata all'11 aprileInizialmente gli interventi avrebbero dovuto concludersi lo scorso dicembre ma grazie a varie proroghe la ditta ha ottenuto altri 4 mesi di tempo... Leggi anche: Spinazzola-Napoli, rinnovo in stand-by: c’è una scadenza fissata al 31 marzo