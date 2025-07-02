Caos voli chiedi subito il rimborso | ecco come fare e a chi spetta

Dopo i disagi causati dai problemi nel traffico aereo tra sabato 28 e domenica 29 giugno, i passeggeri che hanno visto cancellare i loro voli possono richiedere il rimborso. Le compagnie aeree hanno predisposto procedure specifiche per presentare le richieste, e i passeggeri devono verificare i requisiti necessari per ottenere il risarcimento. La situazione ha coinvolto diversi voli, creando confusione tra chi era in partenza o in arrivo.

In seguito ai notevoli disservizi sul traffico aereo tra sabato 28 e domenica 29 giugno, è possibile chiedere il rimborso per il volo annullato. Ecco come fare Un malfunzionamento al sistema radar del centro Enav del nord-ovest ha causato una serie di disservizi in sei aeroporti italiani nell’ultimo weekend di giugno. A subire un sostanziale blocco delle operazioni sono stati gli scali di Malpensa, Linate, Orio al Serio, Torino Caselle, Pisa e Modena. Stando al report dell’ENAC, sono stati 320 i voli coinvolti dai disservizi tra cancellazioni e rimodulazione di orario. Pesantissimi i disagi per i passeggeri. In molti sono stati costretti a rimanere a terra e a ricorrere a soluzione alternative al volo aereo per raggiungere le destinazioni.🔗 Leggi su Temporeale.info

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