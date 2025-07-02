Affitti alle stelle non si può più pagare | da queste città devi scappare

Negli ultimi anni, i costi degli affitti nelle principali città italiane sono aumentati considerevolmente, rendendo difficile per molte persone sostenere le spese abitative. In alcune località, pagare l’affitto è ormai diventato impossibile per molte famiglie, portando a una crescente insostenibilità economica. La situazione ha portato a un incremento delle discussioni sulla necessità di interventi o di alternative per le persone in difficoltà.

Pesano sempre di più i costi degli affitti sulle tasche degli italiani, se si va avanti così si rischia un capitombolo senza precedenti: pagarli è diventato impossibile in alcune città Sono lontani i tempi in cui gli italiani pagavano poco di affitto o riuscivano a comprare casa. Il prezzo si è notevolmente alzato e il. L'articolo Temporeale Quotidiano.🔗 Leggi su Temporeale.info

The West Has a Dangerous Obsession with Socialism

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