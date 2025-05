‘Sognando Ballando con le Stelle’ eliminati e ospiti della prima puntata | Guillermo Mariotto subito polemico

‘Ballando con le Stelle’ è tornato. Ha preso il via venerdì 9 maggio su Raiuno in prima serata - il programma andrà in onda per altri tre venerdì - ‘Sognando. Ballando con le Stelle’, lo spin-off del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci. I concorrenti La primapuntataeliminati Gli ospiti Cosa non funziona I concorrentiEcco le dieci coppie di concorrenti – maestro con maestro – che partecipano a ‘Sognando. Ballando con le Stelle’: Vanessa con Carlo Aloia, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Janiya con Pasquale La Rocca, Chiquito con Anastasia Kuzmina, Valentina con Nikita Perotti, Yuri con Alessandra Tripoli, Mario con Veera Kinnunen, Aly-Z con Moreno Porcu, Eleonora con Luca Favilla, Hugo con Giada Lini. La formula della gara è la medesima di ‘Ballando con le Stelle’: i concorrenti ballano davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e GuillermoMariotto. 🔗Quotidiano.net

