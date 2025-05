Si è aperto con le qualificazioni femminili la tre giorni del GrandPrix di spada a Bogotà. Saranno nove le azzurre che scenderanno in pedana domenica nella prova individuale. Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Lucrezia Paulis erano già certe della presenza in tabellone grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.Ad aggiungersi a loro dopo la fase a gironi sono state Sara Maria Kowalczyk, perfetta con sei vittorie in altrettanti assalti, e Roberta Marzani, che ha invece concluso con cinque vittorie ed una sola sconfitta.Successivamente dagli assalti preliminari hanno centrato la qualificazione anche Alice Clerici e Nicol Foietta, che hanno battuto per 15-10 rispettivamente la giapponese Saito e la svizzera Krieger. Eliminazione, invece, per Alessandra Bozza, Gaia Traditi e Gaia Caforio. 🔗Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, nove spadiste azzurre in tabellone al Grand Prix di Bogotà