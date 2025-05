Scherma | nove spadiste entrano nel tabellone principale al Grand Prix di Bogotà

Termina un lungo venerdì sulla pedana di Bogotà, città della Colombia che sta ospitando questo fine settimana il GrandPrix 2025 di Scherma, specialità spada. Buona la prestazione delle azzurre in occasione dei preliminari: delle atlete in lizza infatti quattro hanno passato il taglio, raggiungendo così Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Lucrezia Paulis. Molto bene in tal senso Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani: la prima ha messo a referto un filotto di sei vittorie su sei incontri disputati, mentre la seconda ha staccato il pass perdendo un solo assalto e vincendone cinque. Costrette agli “straordinari invece Alice Clerici, uscita con un sorriso dal vìs-a-vìs contro la nipponica Saito (15-10), oltre che Nicole Foietta, abile a sconfiggere sempre per 15-10 la svizzera Krieger. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Scherma: nove spadiste entrano nel tabellone principale al Grand Prix di Bogotà

Su altri siti se ne discute

Scherma: Gabbi, Manghi, Simonelli e Vanacore terze su 54 squadre. Scatenate le spadiste. Under 14 dell’Ama Koala

È un grande risultato quello che la squadra delle giovani spadiste dell’Ama Scherma Koala di Reggio ha conquistato a Bolzano nel Grand Prix Kinder Joy of Moving, competizione nazionale per schermidori Under 14 che ha visto affrontarsi i più ...

Travaglio sul Nove: “La manifestazione per l’Europa? In piazza persone con idee opposte. Se si fossero parlati, si sarebbero menati”

“La manifestazione per l’Europa? In piazza persone con idee opposte. Se si fossero parlati, si sarebbero menati”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, a ...

Scherma, Grand Prix spada: sei azzurri nel tabellone principale di Budapest

Sono sei gli azzurri qualificati al tabellone principale del Grand Prix di spada, in scena a Budapest. Davide Di Veroli risultava già ammesso per diritto di ranking.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: ori per Kiefer e Kano nel fioretto femminile e nella spada maschile. Italia senza medaglie; LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: la Corea vince l’oro nonostante un grande Szilagyi. Bronzo per la Francia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scherma: nove spadiste entrano nel tabellone principale al Grand Prix di Bogotà - Termina un lungo venerdì sulla pedana di Bogotà, città della Colombia che sta ospitando questo fine settimana il Grand Prix 2025 di scherma, specialità ... 🔗oasport.it

Scherma: Gabbi, Manghi, Simonelli e Vanacore terze su 54 squadre. Scatenate le spadiste. Under 14 dell’Ama Koala - È un grande risultato quello che la squadra delle giovani spadiste dell’Ama Scherma Koala di Reggio ha conquistato a Bolzano nel Grand Prix Kinder Joy of Moving, competizione nazionale per ... 🔗msn.com