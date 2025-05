Nuovi antiobesità riducono di 2 terzi il consumo di alcol | lo studio

(Adnkronos) –Liberarsi dalla dipendenza dall’alcol con un’iniezione dimagrante. In uno studio presentato al Congresso europeo sull’obesità (Eco 2025), in programma dall’11 al 14 maggio a Malaga in Spagna, i pazienti che in una clinica di Dublino assumevano liraglutide o semaglutide per perdere peso hanno ridotto il consumo di alcolici di circa 2 terzi in 4 mesi. La ricerca aggiunge una tessera a un puzzle scientifico che sembra allargarsi sempre più: quello sui possibili benefici degli analoghi dell’ormone Glp-1 prodotto dall’intestino, medicinali antidiabetici a effetto dimagrante come l’Ozempic* a cui diversi volti noti hanno raccontato di aver fatto ricorso, da Oprah Winfrey a Elon Musk. Il disturbo da consumo di alcol – ricordano gli autori del lavoro – è una condizione recidivante che causa 2,6 milioni di morti all’anno, pari al 4,7% di tutti i decessi a livello globale. 🔗Ildenaro.it

