Leggioggi.it - Pensioni 2025 più basse: i nuovi coefficienti riducono gli assegni contributivi. Nuovi Calcoli

Dal 1° gennaiosono entrati in vigore idi trasformazione, fondamentali per calcolare l’importo dellecontributive, che da quest’anno sono più. Il decreto del Ministero del Lavoro del 22 novembre 2024 ha aggiornato questi parametri per il biennio-2026, segnando un calo significativo rispetto al periodo precedente. Questo aggiornamento, influenzato dall’aumento della speranza di vita e dalle variazioni economiche, ha portato, a conti fatti, una riduzione degliper i futuri pensionati, stimata intorno al 2%.Iavranno un impatto diretto sui lavoratori in pensione dal, in particolare coloro il cui assegno viene calcolato con il metodo contributivo, quindi tutte le persone che devono andare in pensione nele non hanno contributi maturati prima del 31 dicembre 1995.