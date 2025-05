L’infanzia di Gaza uccisa con la fame

Fatma Hassona, uccisa a Gaza la fotoreporter palestinese: il doc in cui è protagonista selezionato a Cannes - L'attivista è rimasta vittima insieme alla sua famiglia a causa di un missile che ha colpito la sua abitazione nella Striscia. Fatma Hassona, protagonista palestinese di Put Your Soul on Your Hand and Walk di Sepideh Farsi, documentario selezionato ...