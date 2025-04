La sorella di Rino Gaetano ricorda la loro infanzia | a casa abbiamo patito la fame e l’affetto

sorella 80enne del cantautore scomparso a 30 anni e 8 mesi, rievoca la generosità del frallo. «A un amico gli si bruciò il negozio, Rino gli prestò i soldi per rimetterlo su. Non li ha mai rivisti. E tanti altri ne ha aiutati» Vanityfair.it - La sorella di Rino Gaetano ricorda la loro infanzia: «a casa abbiamo patito la fame e l’affetto» Leggi su Vanityfair.it Anna,80enne del cantautore scomparso a 30 anni e 8 mesi, rievoca la generosità del frallo. «A un amico gli si bruciò il negozio,gli prestò i soldi per rimetterlo su. Non li ha mai rivisti. E tanti altri ne ha aiutati»

La sorella di Rino Gaetano ricorda la loro infanzia: «a casa abbiamo patito la fame e l’affetto». Rino Gaetano, la sorella Anna: "Di lui mi manca tutto. Gianna? Dedicata a me". «Vi racconto mio fratello Rino Gaetano: era l’essere umano più umano che esiste». Anna racconta il fratello Rino Gaetano. «Rideva e scherzava, non era tormentato». Rino Gaetano, l’uomo più umano: il ricordo intimo della sorella Anna. Rino Gaetano, parla la sorella: "Mio fratello non è figlio unico". Ne parlano su altre fonti

