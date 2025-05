La destra italiana in tilt per la nomina di papa Leone XIV | Ma almeno non è Zuppi

Il risveglio amaro dei sovranisti, che puntavano su altri cardinali. Il leghista Crippa: “Prevost? Non ho letto, non lo conosco” 🔗Repubblica.it © Repubblica.it - La destra italiana in tilt per la nomina di papa Leone XIV: “Ma almeno non è Zuppi”

L'orgoglio per Leone XIV tra i fedeli nella cattedrale di Chicago

