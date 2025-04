Quotidiano.net - Cosa significa quando i titoli non fanno prezzo: perché Borsa Italiana stamattina è andata in tilt

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 7 aprile 2025 – Anche questa mattina piùinsono stati sospesi dalle contrattazioni; è successo a Mps e altribancari particolarmente bersagliati in queste turbolente giornate borsistiche, ma anche alla compratissima, fino a 5 giorni fa, Leonardo. Alcunibancari non sono neppure riusciti ad aprire a causa di un avvio di contrattazioni con quotazioni inferiori al 10% rispetto aldi chiusura di venerdì scorso. Poi nel corso della mattinata le quotazioni sono leggermente risalite e lali ha riammessi. Mafa scattare la sospensione dalla contrattazione? Le ragioni per le qualipuò sospendere un titolo sono molteplici e una di esse, quella entrata in gioco oggi e nei giorni scorsi più volte, èsi registrano variazioni di, al rialzo o al ribasso, superiori o intorno al 10%.