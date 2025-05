Internazionali 2025 quando gioca oggi Sinner contro Navone Orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

Ormai ci siamo. Il rientro in campo di Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol è previsto domani sabato 10 maggio agli Internazionali d’Italia. L’altoatesino, che non disputa un match ufficiale dalla finale dello scorso Australian Open vinta contro Zverev, giocherà al secondo turno del Masters 1000 di Roma contro l’argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking che ha eliminato Federico Cinà in due set (6-3, 6-3). Ad aprire la giornata sarà però il match tra Berrettini e Fearnley in programma alle ore 11. Poco dopo l’incontro tra Collins e Swiatek, che comincerà non prima delle 13, sarà anche la volta di Jasmine Paolini contro Jabeur.IL TABELLONE dell’ATP di RomaLA STORIA – L’albo d’oro degli Internazionali“Con Sinner sarà una partita molto difficile, è molto speciale stare qui e giocare con Jannik per il suo rientro nel circuito, ma sarà una partita difficile. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali 2025, quando gioca oggi Sinner contro Navone. Orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

