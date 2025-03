Ilfattoquotidiano.it - Miami Open 2025, i risultati: Berrettini fa fuori Bergs, oggi gioca gli ottavi. In campo anche Musetti e Paolini

Matteoaccede aglidi finale dei, secondo Masters 1000 della stagione. L’italiano non raggiungeva un ottavo di finale in un torneo Masters 1000 da Monte Carlo 2023. L’azzurro ha sconfitto con un doppio 6-4 il belga Zizou, numero 51 al mondo, in un’ora e 35 minuti di gioco. Aglidel Masters 1000 di, il tennista romano sfiderà ora Alex De Minaur, che ha eliminato al terzo turno con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3 il baby talento brasiliano Joao Fonseca., 25 marzo,torna subito incosì come gli altri due italiani ancora impegnati nella competizione: Lorenzoe Jasmineè partito subito col piede giusto contro, assicurandosi il break nel primo game. Il belga però non ha si è demoralizzato e, approfittando di un altro break vanificato dall’azzurro, è riuscito a pareggiare i conti portando il primo set sul 3-3.