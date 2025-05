Il Cesena vince nella lunga notte di Cosenza | ora per i playoff basterà un pari a Modena

Cesena, 9 maggio 2025 – Missione compiuta. Il Cesenavince a Cosenza e si riprende l’ottavo posto, l’ultimo utile per disputare i playoff, approfittando della sconfitta del Bari a Cittadella. Ora basterà un pari nel derby di Modena per staccare il pass. Partita brutta, spezzettata, infinita per i recuperi chilometrici richiesti da mille inconvenienti occorsi al Marulla in campo e fuori. Nel Cesena forfait di Russo, l’unico infortunato dopo il recupero in extremis di La Gumina e Tavsan che partono dalla panchina. Francesconi subito in campo al posto di Berti, torna la difesa col suo volto consueto, la sorpresa è in attacco con Bastoni accanto a Shpendi.Cavalluccio in rosa (la terza divisa color pesca) e sulle spalle i nomi di battesimo delle madri dei giocatori, in omaggio alla festa della mamma. 🔗Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Cesena vince nella lunga notte di Cosenza: ora per i playoff basterà un pari a Modena

