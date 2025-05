Un lecchese su 4 è over 65 e circa 13mila persone del territorio hanno il diabete

In un contesto demografico in rapido cambiamento, la provincia di Lecco si trova ad affrontare sfide significative legate all'invecchiamento della popolazione e all'aumento delle patologie croniche. Nel 2023, gli over 65 residenti in provincia erano 82mila, rappresentando il 24,8% degli abitanti. 🔗Leccotoday.it © Leccotoday.it - Un lecchese su 4 è over 65 e circa 13mila persone del territorio hanno il diabete

Su altri siti se ne discute

Un lecchese su 4 è over 65 e circa 13mila persone del territorio hanno il diabete - In un contesto demografico in rapido cambiamento, la provincia di Lecco si trova ad affrontare sfide significative legate all'invecchiamento della popolazione e all'aumento delle patologie croniche.

Cinema: è morto Val Kilmer, aveva 65 anni - Milano, 2 apr. (LaPresse) – L’attore statunitense Val Kilmer è morto all’età di 65 anni. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite.

Giulio, un lecchese sogna con i ragazzi senegalesi alla Viareggio Cup - Un mister lecchese sogna di arrivare in fondo alla Viareggio Cup. Si tratta di Giulio Invernizzi, classe 1968 di Bulciago (nato a Erba), nelle vesti di collaboratore tecnico della squadra senegalese under 18 Olympique Thiessois allenata da ...

VIDEO DEFICIT UDITIVO NELLE PERSONE CON DIABETE–PROF. S. CAPUTO, ROMA

Video VIDEO DEFICIT UDITIVO NELLE PERSONE CON DIABETE–PROF. S. CAPUTO, ROMA Video VIDEO DEFICIT UDITIVO NELLE PERSONE CON DIABETE–PROF. S. CAPUTO, ROMA

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un lecchese su 4 è over 65 e circa 13mila persone del territorio hanno il diabete; Lecco, provincia più vecchia: oltre 84mila gli anziani, l’età media si è alzata a 47 anni; Auser provinciale Lecco, approvato il bilancio sociale; Prevendita Padova – Lecco (lunedì 7/4 h 20:30): Tribuna Est a 5 euro in prevendita. 🔗Ne parlano su altre fonti

Un lecchese su 4 è over 65 e circa 13mila persone del territorio hanno il diabete - Tenendo conto di questi dati, il Mangioni Hospital ha deciso di implementare e potenziare gli ambulatori di geriatria e diabetologia. Ecco come ... 🔗leccotoday.it

Boom di escursionisti over 65: arriva il decalogo per seniores - Lecco (Lècch) - Cresce il numero degli escursionisti over 65 e aumentano, come constatato sulle montagne di Lecco, gli interventi di soccorso per incidenti ad anziani. Il Cai, con 80mila iscritti al ... 🔗corrieredilecco.it