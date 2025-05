Nicolas Cage e Nick Cave | incontro al santuario e aneddoti di confusione identitaria

Durante una recente intervista rilasciata a una nota testata britannica, NicolasCage ha condiviso un episodio divertente riguardante la sua sorprendente somiglianza con il celebre cantante NickCave. L'attore ha raccontato come la confusione tra le due identità sia ormai parte della sua quotidianità, tanto da renderlo oggetto di numerosi fraintendimenti ad ogni sua apparizione .

Nicolas Cage scambiato sistematicamente per Nick Cave: "Non passa giorno che non accada" - La star premio Oscar per Via da Las Vegas è spesso confusa con il cantante e soltanto in un'occasione si sono incontrati di persona. In un'intervista al Guardian, Nicolas Cage ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda la sua somiglianza con ...

