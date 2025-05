Mister Movie | Nicolas Cage è sé stesso in The Surfer | un’onda di follia e libertà nel nuovo film di Lorcan Finnegan

MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. L’attore premio Oscar torna più selvaggio che mai in un thriller balneare assurdo e affascinante, dove l’unico limite è. la sceneggiatura 🔗 Mistermovie.it - Mister Movie | Nicolas Cage è sé stesso in The Surfer: un’onda di follia e libertà nel nuovo film di Lorcan Finnegan Articolo Offerto da.it Sutrovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www..it. L’attore premio Oscar torna più selvaggio che mai in un thriller balneare assurdo e affascinante, dove l’unico limite è. la sceneggiatura 🔗 Mistermovie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mister Movie | Nicolas Cage e l’Insolita Ispirazione Dietro la Scena del Topo in “The Surfer” - Nicolas Cage ha rivelato i dettagli dietro una delle scene più discusse del suo ultimo film, "The Surfer". L'attore ha tenuto una finta ratta morta in tasca per due settimane durante le riprese, in preparazione di una scena in cui la infila in bocca a un altro personaggio. Un Omaggio Inaspettato a "Sabrina" di Billy Wilder L'ispirazione per questa scena è nata da un momento comico nel film "Sabrina" del 1954, con Humphrey Bogart. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Spider-Noir: L’attesissima serie con Nicolas Cage potrebbe sorprendere con un tocco vintage - L'entusiasmo cresce per "Spider-Noir", la nuova serie targata Amazon MGM Studios che vedrà Nicolas Cage vestire i panni del supereroe protagonista. Insieme a Cage, un cast stellare composto da Lamorne Morris, Brendan Gleeson e Lukas Haas promette di dare vita a un'esperienza visiva unica. Spider-Noir con Nicolas Cage sarà in Bianco e Nero? Proprio Haas, in una recente intervista, ha svelato un dettaglio intrigante che potrebbe definire l'estetica dello show. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Il Trailer di The Surfer con Nicolas Cage si accende con uno scontro - La carriera di Nicolas Cage si arricchisce di un nuovo capitolo surreale con "The Surfer", il thriller psicologico diretto da Lorcan Finnegan, già noto per "Vivarium" (2019). La pellicola segue la storia di un padre che torna sulla spiaggia della sua infanzia in Australia per trascorrere del tempo con il figlio, ma il suo desiderio di cavalcare le onde si trasforma presto in un incubo. Un gruppo di abitanti locali, dall’atteggiamento ostile e quasi settario, si oppone fermamente alla sua presenza, ripetendo ossessivamente la minacciosa frase: "Non vivi qui, non fai surf qui". 🔗mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

Il ritorno delle Eccezioni Meritevoli: Il talento di Mr. C; Il talento di Mr. C | Nicolas Cage e un cult da riscoprire; Il talento di Mr C è una spremuta di Nicolas Cage; Il talento di Mr. C: Nicolas Cage smascherato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il talento di Mister C, il traile del film con Nicolas Cage - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Per quali film Nicolas Cage è stato pagato di più? Facciamo i conti in tasca all'attore - Nicolas Cage, attore eclettico e spesso sopra le righe, è diventato un'icona di Hollywood e tra i più pagati, grazie a cachet milionari. 🔗cinema.everyeye.it

The movie Nicolas Cage refused to talk about: “I’m not a great fan of that film” - Despite being the nephew of Francis Ford Coppola, who made arguably the greatest motion picture ever with 1972’s The Godfather, Cage didn’t want to be accused of being a nepo baby. So, after being ... 🔗faroutmagazine.co.uk