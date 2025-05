Frana allo Stallazzo dopo un anno non è ancora stato spostato un sassolino

È già passato un anno dalla tragica serata in cui la montagna si abbatté con furia distruttrice lungo l'alzaia dell'Adda, nel tratto tra la centrale Bertini e la Conca Madre, nella zona eco museale del Parco Adda Nord.Migliaia di tonnellate di rocce, alberi, terriccio si sono riversate a. 🔗Leccotoday.it © Leccotoday.it - Frana allo Stallazzo, "dopo un anno non è ancora stato spostato un sassolino"

L'antica stazione sull'Adda. I turisti allo Stallazzo un anno dopo la frana - Tornano i visitatori, 25 aprile allo Stallazzo e prima ancora per il pranzo di Pasquetta fra natura e cultura. Successo per i primi eventi all'antica stazione di posta che presidia l'Adda, l'unica in un raggio di 30 chilometri, a un anno dalla ...

Frana sull'Adda, i soldi ci sono ma dopo un anno la strada è ancora chiusa. Come lo Stallazzo - Paderno d'Adda, 8 maggio 2025 – Promesse, annunci, riunioni, ma ad un anno dalla doppia frana sull'alzaia dell'Adda non è stato spalato via nemmeno un metro cubo di terra.

Frana allo Stallazzo, "dopo un anno non è ancora stato spostato un sassolino" - È già passato un anno dalla tragica serata in cui la montagna si abbatté con furia distruttrice lungo l'alzaia dell'Adda, nel tratto tra la centrale Bertini e la Conca Madre, nella zona eco museale del Parco Adda Nord.

