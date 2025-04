L’antica stazione sull’Adda I turisti allo Stallazzo un anno dopo la frana

allo Stallazzo e prima ancora per il pranzo di Pasquetta fra natura e cultura. Successo per i primi eventi alL'antica stazione di posta che presidia l'Adda, l'unica in un raggio di 30 chilometri, a un anno dalla slavina che ha bloccato le sponde a Cornate e che a inizio dicembre era stata costretta dalla mancanza di passaggio a chiudere i battenti. Il coraggio della cooperativa Solleva che gestisce la struttura e dà lavoro a persone svantaggiate è stato premiato dalla gente. Curiosi e appassionati sono tornati da queste parti. Menu studiato per l'occasione e un sole imprevisto hanno fatto il resto. La frana c'è ancora, ma non frena la voglia di normalità che si respira nel locale. A spingere in questa direzione, un milione e mezzo di euro messo sul piatto dalla Regione per rimediare alla calamità e 4mila firme di solidarietà raccolte online dalla coop per la riapertura dopo 117 giorni di stop.

