Fenegrò tragedia sulla strada | muore 49enne di Lurago Marinone forse per acquaplaning

Tragedia sulla strada: le nipotine hanno un incidente con la mamma, il nonno corre sul posto e muore per malore - Una tranquilla serata di primavera si è trasformata in un incubo per una famiglia di Torrice, piccolo comune in provincia di Frosinone. Intorno alle 20.

Tragedia in strada, tir travolge una Fiat Punto. Automobilista muore nello schianto - Un automobilista ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale lungo la strada Regina, a Potenza Picena. Per cause in fase di accertamento, il conducente della Fiat Punto si è schiantato contro il mezzo pesante.